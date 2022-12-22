Об этом 24 каналу рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По официальной информации Украина получит одну батарею ЗРК Patriot.

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Что такое батарея ЗРК Patriot

Как пояснил Игнат, в батарею входит командный пункт, где будут находиться операторы. Также есть радар, видящий цели на сотни километров. В комплексе будут до 8 пусковых установок.

Пока неизвестно, какую именно модификацию Patriot получит Украина. Если это последняя Patriot PAC-3, тогда ВСУ смогут сбивать даже баллистические ракеты.

Есть дальность работы установки – 150 километров по аэродинамическим целям. Это – самолеты, крылатые ракеты, вертолеты. 150 – 160 километров. Теперь можно прикинуть, как расположить 8 пусковых, чтобы они работали эффективно и перекрывали определенный участок фронта или важные стратегические объекты,

– отметил Игнат.

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Сколько времени уйдет на освоение Patriot

Известно, что Украина не сразу получит ЗРК Patriot. Сначала украинские специалисты пройдут обучение в третьей стране.

Игнат подчеркнул, что как в случае с IRIS-T и NASAMS, так и из Patriot выбрали молодых специалистов, имеющих боевой опыт, владеющих иностранными языками и способных быстро овладеть такими установками. Ранее на освоение современных систем ПВО у украинских военных уходило несколько недель.

Возможности ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала

Украина давно работала над получением Patriot