Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, американское правительство разработало специальный план, чтобы подготовить батарею Patriot к эксплуатации в Украине менее чем за шесть месяцев.

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ЗРК Patriot планируют развернуть через полгода

Сообщается, что обычно подготовка к развертыванию ЗРК Patriot длится до года.

Кроме того, Кулеба сказал, что "совершенно удовлетворен" результатами визита президента Владимира Зеленского в США, что стало его первой заграничной поездкой за время полномасштабного вторжения России.

Украина получит ЗРК Patriot: что об этом известно

США объявили новый пакет помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. Известно, что Вашингтон согласился передать Украине одну батарею ЗРК Patriot, о чем Киев просил с 2021 года.

Отметим, что одна батарея состоит из 4 пусковых установок. Также Украина получит все необходимое оборудование для батареи.

Пока в США не сообщали, какую именно модификацию Patriot получит Украина. Если это последняя Patriot PAC-3, тогда ВСУ смогут сбивать даже баллистические ракеты.

Украина не только получит систему Patriot. Вскоре наши военные будут проходить обучение, чтобы эффективно управлять ЗРК. Кроме того Украина уже ведет переговоры, чтобы увеличить количество Patriot от США.



Возможности ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала