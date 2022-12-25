О том, что Киев ожидает получить еще больше Patriot от Вашингтона, в эфире телемарафона заявила посол Украины в США Оксана Маркарова. Она процитировала слова Владимира Зеленского во время встречи с Джо Байденом, который поблагодарил за Patriot и в то же время отметил, что Украина будет просить о новых системах ПВО.
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Украина работает, чтобы объявленная батарея от США не была единой
Мы можем не только ждать, но и работаем над этим. Я могу процитировать президента Зеленского на его пресс-конференции с Байденом; "Я могу сказать спасибо за системы Patriot и следующий месседж – что нам нужно больше Patriot". Я надеюсь, что мы сможем контрактовать на будущее некоторые системы,
– сказала она.
Кроме того, посол рассказала о конкретных результатах визита Владимира Зеленского в США. По ее словам, в Конгрессе "сильно активизировался процесс принятия решений". Речь идет о:
- законопроекте о возможности привлечения российских преступников к ответственности в США;
- помощи Украине в 45 миллиардов долларов;
- поправке о предоставлении полномочий прокурору США об использовании конфискованных российских активов в качестве помощи Украине.
Также Маркарова отметила работу по пакету безопасности. По ее словам, в пакете, кроме Patriot, "много новых возможностей".
Возможности ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала
Украина получила ЗРК Patriot от США: что известно
- США объявили новый пакет помощи нашему государству. Его общая сумма 1,85 млрд долларов. Из которых вооружение от Пентагона на сумму 1 миллиард, в том числе 1 батарея ЗРК Patriot.
- Одна батарея состоит из 4 пусковых установок. Также Украина получит все необходимое оборудование для батареи.
- Пока неизвестно, какую именно модификацию Patriot получит Украина. Если это последняя Patriot PAC-3, тогда ВСУ смогут сбивать даже баллистические ракеты.
- Украина не только получит систему Patriot. Наши военные также будут проходить учения, чтобы эффективно управлять ими. Как отмечают в Пентагоне, учения начнется в ближайшее время.