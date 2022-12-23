Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, на освоение этих ЗРК уйдет некоторое количество времени. Сейчас оценки несколько разнятся.

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Когда можно ожидать Patriot в Украине

Как отметил Ступак, по некоторым данным, нужно около 90 человек, чтобы обслуживать все системы, связанные с батареей Patriot. Уже озвучивали прогнозы, что весной можно ожидать эту ЗРК на боевом дежурстве в Украине.

Впрочем, Ступак уверен, что это будет гораздо быстрее. Украинские военные быстро овладевают западной техникой.

Были оценки, что весной уже будут Patriot. Но я думаю, что это будет гораздо быстрее. Наши военные себя хорошо зарекомендовали. Они в 3 – 4 раза быстрее проходят курсы использования оружия, чем предусмотрено номенклатурными документами,

– отметил Ступак.

Он убежден, что для освоения этих систем отберут лучших украинских специалистов, которые уже будут обучать других военных.

Когда можно ожидать Patriot в Украине – мнение Ступака: смотрите видео

Возможности ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала

Украина получит ЗРК Patriot от США