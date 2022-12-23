Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, на освоение этих ЗРК уйдет некоторое количество времени. Сейчас оценки несколько разнятся.
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Когда можно ожидать Patriot в Украине
Как отметил Ступак, по некоторым данным, нужно около 90 человек, чтобы обслуживать все системы, связанные с батареей Patriot. Уже озвучивали прогнозы, что весной можно ожидать эту ЗРК на боевом дежурстве в Украине.
Впрочем, Ступак уверен, что это будет гораздо быстрее. Украинские военные быстро овладевают западной техникой.
Были оценки, что весной уже будут Patriot. Но я думаю, что это будет гораздо быстрее. Наши военные себя хорошо зарекомендовали. Они в 3 – 4 раза быстрее проходят курсы использования оружия, чем предусмотрено номенклатурными документами,
– отметил Ступак.
Он убежден, что для освоения этих систем отберут лучших украинских специалистов, которые уже будут обучать других военных.
Когда можно ожидать Patriot в Украине – мнение Ступака: смотрите видео
Возможности ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала
Украина получит ЗРК Patriot от США
- Соединенные Штаты предоставят Украине 1 батарею ЗРК Patriot. Они объявили о новом пакете военной помощи во время визита Владимира Зеленского в США.
- Ранее военный эксперт Роман Свитан объяснил, как Patriot сможет усилить украинскую ПВО.
- Кроме того, в Воздушных силах ВСУ рассказали, какую территорию Украины сможет перекрыть батарея Patriot.