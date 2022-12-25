Про те, що Київ очікує отримати ще більше Patriot від Вашингтона, в ефірі телемарафону заявила пані посол України у США Оксана Маркарова. Вона процитувала слова Володимира Зеленського під час зустрічі з Джо Байденом, який подякував за Patriot і водночас зазначив, що Україна проситиме про нові системи ППО.
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Україна працює, щоб вже оголошена батарея від США не була єдиною
Ми можемо не тільки очікувати, а і працюємо над цим. Я можу процитувати президента Зеленського на його пресконференції з Байденом; "Я можу сказати дякую за системи Patriot і наступний меседж – що нам треба більше Patriot". Я сподіваюсь, що ми зможемо контрактувати на майбутнє деякі системи,
– сказала вона.
Крім того, пані посол розповіла про конкретні результати візиту Володимира Зеленського до США. За її словами, у Конгресі "сильно активізувався процес ухвалення рішень". Йдеться про:
- законопроєкт про можливість притягнення російських злочинців до відповідальності у США;
- допомога Україні на 45 мільярдів доларів;
- і поправка про надання повноважень прокурору США про використання конфіскованих російських активів як допомогу Україні.
Також Маркарова наголосила на роботі по безпековому пакету. За її словами, у пакеті, крім Patriot, "багато нових спроможностей".
Можливості ЗРК Patriot / Інфографіка 24 каналу
Україна отримала ЗРК Patriot від США: що відомо
- США оголосили новий пакет допомоги нашій державі. Його загальна сума 1,85 мільярда доларів. З яких озброєння від Пентагону на суму 1 мільярд, зокрема 1 батарея ЗРК Patriot.
- Одна батарея складається з 4 пускових установок. Також Україна отримає все необхідне обладнання до батареї.
- Поки що невідомо, яку саме модифікацію Patriot отримає Україна. Якщо це остання Patriot PAC-3, тоді ЗСУ зможуть збивати навіть балістичні ракети.
- Україна не лише отримає системи Patriot. Наші військові також проходитимуть навчання, щоб ефективно ними керувати. Як зазначають у Пентагоні, навчання розпочнуться невдовзі.