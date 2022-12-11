Посол України в Німеччині Олексій Макеєв сказав, що німецька влада пообіцяла Україні більше зброї та більше боєприпасів. Але коли їх доставлять оголосять тоді, коли прийде час.

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Яка зброя потрібна Україні

Макєєв сказав, що хоче, аби Німеччина передала зброю настільки швидко, наскільки може це зробити. Адже чекати більше немає часу.

Наразі нашим захисникам та захисницям терміново потрібно більше зенітних комплексів, самохідних гаубиць, гепардів та боєприпасів.

Крім того, ми досі ведемо переговори про постачання танків Marder та Leopard. Однак рішення про це залишається за федеральним урядом,

– сказав Олексій Макєєв.

Він зауважив, що якби Україна отримала зенітні комплекси до 24 лютого, або ж санкції проти Росії запровадили до повномасштабного вторгнення, сьогодні ситуація була б іншою. Ціна, яку Україна платить за зволікання Заходу, є високою.

Йдеться про сотні вбитих українських дітей та зґвалтованих жінок. Щодня їх більше. Тому ми очікуємо від уряду більш оперативних дій та реагування на наші конкретні пропозиції та прохання. Я бачу, що тут є позитивна динаміка,

– сказав він.

Німеччина зрозуміла, що ця війна Росії не лише з Україною

Макєєв повідомив, що Німецька влада вже зрозуміла, що ця війна не так далеко, як здається. Росія вдарила і по Німеччині безпосередньо: від зростання цін на енергоносії до багатьох українських біженців, про яких треба дбати.

Він також висловив упевненість, що згодом східний фланг НАТО зміститься до східного кордону з Україною. І зброя там потрібна більше, ніж у Польщі чи Німеччині.

А Олаф Шольц запевнив українського посла, що жодних переговорів із Путіним не буде доти, доки Україна цього не захоче. Про мир в Україні не можна домовитись, за нього треба боротися.

Коли канцлер каже, що Україні допомагатимуть доти, доки ми їй потрібні, це означає, що на той час, коли останній російський солдат піде з нашої землі, включаючи Донецьк, Луганськ та Крим, репарації буде виплачено, а військових злочинців засуджено,

– сказав Макєєв.

Також, за його словами, Німеччина зрозуміла, що політика 1970-х більше не працює у 21 столітті. Східна політика спричинила залежність від Росії й Штайнмаєр визнав допущені ним помилки у політиці.