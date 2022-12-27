Так, у 2021 році був найбільший експорт зброї – на 9,35 мільярда євро. Цього ж року загальна вартість становить 8,35 мільярда євро.

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Німеччина майже повторила рекорд з експорту зброї

Як виявилось, понад чверть зброї та військового спорядження Німеччина з початку 2022 року відправила в Україну. Загальна вартість озброєння для нашої держави становить 2,24 мільярда євро.

За цей час Німеччина безкоштовно допомогла Україні таким озброєнням:

Окрім цього, Німеччина також продала багато зброї Нідерландам (1,83 мільярда євро), США (близько 864 мільйони євро), Британії (453 мільйони євро) та Угорщині (249 мільйона євро).

Як Німеччина допомагає Україні

  • Раніше стало відомо, що німецька компанія Rheinmetall почала постачати в Україну нові вантажівки HX 8x8. Так, німецькі партнери планують передати 26 таких високопрохідних автомобілів.
  • Посол України в Німеччині Олексій Макеєв повідомив, що Німеччина пообіцяла надати Україні більше зброї та боєприпасів.
  • До речі, речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що Німеччина наразі не надаватиме Україні танки Leopard 2.
  • Політолог Ігор Рейтерович назвав причину, чому Німеччина відтягує постачання танків Leopard Україні.