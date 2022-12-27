Так, в 2021 году был самый большой экспорт оружия – на 9,35 миллиарда евро. В этом же году общая стоимость составляет 8,35 миллиарда евро.
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Германия почти повторила рекорд по экспорту оружия
Как оказалось, более четверти оружия и военного снаряжения Германия с начала 2022 года отправила в Украину. Общая стоимость вооружения для нашего государства составляет 2,24 миллиарда евро.
За это время Германия бесплатно помогла Украине таким вооружением:
- 30 зенитными танками Gepard,
- 14 артустановками Panzerhaubitzen 2000,
- 5 РСЗО,
- системой ПВО Iris-T.
Кроме того, Германия также продала много оружия Нидерландам (1,83 миллиарда евро), США (около 864 миллиона евро), Британии (453 миллиона евро) и Венгрии (249 миллиона евро).
Как Германия помогает Украине
- Ранее стало известно, что немецкая компания Rheinmetall начала поставлять в Украину новые грузовики HX 8x8. Так, немецкие партнеры планируют передать 26 таких высокопроходимых автомобилей.
- Посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что Германия пообещала предоставить Украине больше оружия и боеприпасов.
- Кстати, спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что Германия сейчас не будет предоставлять Украине танки Leopard 2.
- Политолог Игорь Рейтерович назвал причину, почему Германия оттягивает поставки танков Leopard Украине.