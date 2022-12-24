В чем уникальность этих военных грузовиков и почему они ценны для Украины, сообщает 24 канал.

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Компания Rheinmetall поставляет в Украину новенькие логистические грузовики для ВСУ

По приказу правительства Германии Rheinmetall начал поставлять в Украину свои грузовики HX 8x8. Украинская армия согласилась передать 26 таких транспортных средств. Стоимость госзаказа составила более 10 миллионов евро.

В компании отмечают, что они уже принимают участие в нескольких проектах, направленных на поддержку Украины. В частности, в 2023 году дочерняя компания Rheinmetall – Zeppelin Mobile Systeme GmbH – будет поставлять для ВСУ полевой госпиталь.

Автомобили будут использовать в Украине для транспортировки платформ и контейнеров с техникой и боеприпасами. По словам представителей компании, грузовики имеют простую и крепкую конструкцию, что значительно облегчает использование такой техники в армейских условиях. Кроме этого, HX 8x8 хвалят за высокую проходимость и универсальность.

Что нужно знать о Rheinmetall HX 8x8

Военные грузовики семейства HX являются одними из наиболее используемых во всем мире. Эти автомобили разрабатываются таким образом, чтобы достичь максимальной долговечности, мобильности и простоты в использовании, объясняют Rheinmetall.

Преимущества модели HX 8x8, которую передают Украине:

Может поворачиваться на 360 градусов;

имеет выдвижной телескопический кронштейн протяженностью до 14.60 метров;

можно применять не только лопату экскаватора, но и крюк или, например, гидравлический барабанный резак;

может поднимать грузы до 7,5 тонны, поэтому грузовик можно использовать как вспомогательный кран;

максимальная скорость – 90 километров в час;

может проходить по воде глубиной до 1,5 метра.

Военный автомобиль разработан для того, чтобы выдерживать самые изнурительные военные условия, обеспечивая отличную мобильность даже на самой жесткой местности. Транспортное средство также может быть оснащено дистанционно управляемой станцией вооружения для самообороны,

– заявляют производители.

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