В Бундесвере 19 декабря заверили, что боевые машины пехоты Marder никому не передавали.

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"Учитывая увеличение количества ложных сообщений в интернете: боевую машину пехоты Marder из составов Бундесвера ни Украине, ни другим странам не передавали", – подчеркнули в Бундесвере.

Германия передаст самоходные гаубицы

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила, что Украина получит 24 единицы самоходных гаубиц. Кроме этого, предоставят 6 или 7 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.

По словам Штрак-Циммермана, она лично выступает за передачу Leopard и Marder, но не находит поддержки в правительстве. Глава комитета по обороне считает, что сейчас эта техника необходима для Украины.

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