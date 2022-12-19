У Бундесвері 19 грудня запевнили, що бойові машини піхоти Marder нікому не передавали.
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"Зважаючи на збільшення кількості неправдивих повідомлень в інтернеті: бойову машину піхоти Marder зі складів Бундесверу ні Україні, ні іншим країнам не передавали", – наголосили у Бундесвері.
Німеччина передасть самохідні гаубиці
Очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман повідомила, що Україна отримає 24 одиниці самохідних гаубиць. Крім цього, нададуть 6 або 7 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.
За словами Штрак-Ціммерман, вона особисто виступає за передачу Leopard і Marder, але не знаходить підтримки в уряді. Голова комітету з питань оборони вважає, що зараз ця техніка необхідна для України.
Як Німеччина допомагає Україні: останні новини
- До кінця 2022 року Україна почне отримувати від Німеччини естонські дрони THeMIS. Загалом мають передати 14 одиниць.
- У Бундестазі 15 грудня розповіли, що передадуть для захисту від російської агресії ракети, кулемети, генератори, запчастини до літаків тощо. Деталей постачання наразі не оголошують.
- Також Німеччина надасть 18 самохідних артилерійських установок RCH 155.