Про це повідомила глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман. До речі, також Німеччина передасть Україні 14 естонських військових дронів.

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Штрак-Ціммерман заявила, що в Україну було доставлено більше самохідних гаубиць – йдеться про 24 одиниці. Також буде надано 6 – 7 САУ Gepard.

Зверніть увагу! Gepard – це зенітна самохідна артилерійська установка Gepard стріляє зі швидкістю до 1 000 пострілів за хвилину, використовуючи снаряди калібру 35 міліметрів. Вона гатить короткими чергами, пристосованими до цілі. А радари Gepard виявляють цілі на відстані до 15 кілометрів.

Представниця Бундестагу наголосила, що вона особисто виступає також за відправку Україні сучасних танків Leopard і Marder, але в уряді цю ініціативу досі не підтримують. Штрак-Ціммерман вважає, що їхнє надання зараз є дуже необхідним.

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