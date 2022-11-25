Так, Німеччина є країною, яка безпосередньо має ці зенітно-ракетні комплекси, а США як виробник озброєння має надати дозвіл на їх розміщення на території України. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Берлін хоче перекласти відповідальність на НАТО

Інших бар'єрів щодо цього питання сьогодні немає,

– наголосив військовий експерт.

Крім того, він відзначив реакцію міністерки оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, яка заявила, що рішення щодо передачі нашій державі ЗРК Patriot має ухвалювати колективне НАТО. Адже зенітно-ракетний комплекс є системою протиповітряної оборони Альянсу.

На думку Мусієнка, у такий спосіб Берлін прагне "перекласти свою відповідальність на колективну безвідповідальність", мовляв, це Альянс не ухвалив рішення. Водночас Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що це рішення виключно за урядом Німеччини.

"Це повинні вирішити Німеччина та Сполучені Штати. Санкція НАТО щодо цього питання не потрібна", – підкреслив військовий експерт.

За його словами, коли Німеччина надавала нам свої системи IRIS-T, то ухвалення усіх країн-членів НАТО не було необхідним. Така ж історія була і з NASAMS. Отже, і з Patriot має бути так само.

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Patriot допомогли б Україні пережити зиму

Наразі Захід консолідувався навколо України щодо того, що нашій державі необхідно допомогти пережити цю зиму. Однак зробити це найкраще можуть саме Patriot, тому що буде збито більше ворожих ракет.

Відтак, буде менше пошкоджено наших об'єктів енергетики та інфраструктури. І це запорука того, що партнерам не треба буде постачати нам генератори, відновлювати потужності тощо.

Все дуже просто – треба починати з усунення причин, а потім долати наслідки,

– підсумував Мусієнко.

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