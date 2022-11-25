Так, Германия является страной, непосредственно имеющей эти зенитно-ракетные комплексы, а США, как производитель вооружения, должны предоставить разрешение на их размещение на территории Украины. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Берлин хочет переложить ответственность на НАТО

Других барьеров по этому вопросу сегодня нет,

– подчеркнул военный эксперт.

Кроме того, он отметил реакцию министра обороны Германии Кристине Ламбрехт, которая заявила, что решение о передаче нашему государству ЗРК Patriot должно принимать коллективное НАТО. Ведь зенитно-ракетный комплекс является системой противовоздушной обороны Альянса.

По мнению Мусиенко, таким образом, Берлин стремится "переложить свою ответственность на коллективную безответственность", мол, это Альянс не принял решение. В то же время, Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что это решение исключительно за правительством Германии.

"Это должны решить Германия и Соединенные Штаты. Санкция НАТО по этому вопросу не нужна", – подчеркнул военный эксперт.

По его словам, когда Германия предоставляла нам свои системы IRIS-T, то принятие решения всеми странами-членами НАТО не было необходимым. Такая же история была и с NASAMS. Следовательно, и с Patriot должно быть так же.

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Patriot помогли бы Украине пережить зиму

Запад консолидировался вокруг Украины относительно того, что нашему государству необходимо помочь пережить эту зиму. Однако сделать это лучше всего могут именно Patriot, потому что будет сбито больше вражеских ракет.

Следовательно, будут меньше повреждены наши объекты энергетики и инфраструктуры. И это залог того, что партнерам не нужно будет поставлять нам генераторы и восстанавливать мощности.

Все очень просто – нужно начинать с устранения причин, а затем бороться с последствиями,

– подытожил Мусиенко.

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