Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подписала с эстонским разработчиком Milrem Robotics контракт на поставку в Украину 14 беспилотных наземных машин THeMIS. Военную помощь для наших военных профинансирует министерство обороны Германии.
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Германия передаст Украине 14 военных дронов
Отмечают, что 7 дронов TheMIS будут поставлены в Украину до конца 2022 года, а остальные – во втором квартале следующего. Первая партия будет предназначена для эвакуации раненых с поля боя, вторая же будет переоборудована для разминирования.
THeMIS уже используется в 16 странах, в том числе 8 членов Североатлантического Альянса: Эстония, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Великобритания, США и Франция.
В Milrem Robotics напомнили, что в начале года уже передали украинской благотворительной организации один THeMIS для эвакуации раненых.
Военная помощь для Украины
- Министр обороны Алексей Резников сообщил 29 ноября, что Франция передала Украине дальнобойную реактивную систему залпового огня LRU. Она уже прибыла в нашу страну.
- Он отметил, что эта реактивная система залпового огня LRU поможет нашим военным сдерживать и обезвреживать врага.
- 29 ноября министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что страна передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1.
- Он отметил, что Украина получила помощь на основании соглашения с Германией. Он выразил благодарность немецкой коллеге Кристине Ламбрехт.
- Швеция также поддерживает Украину экономически, политически и в военном плане. Последний пакет помощи поможет пережить зиму и защититься от ракетных ударов России.
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