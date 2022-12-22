Немецкая оппозиция уже отреагировала на подобные заявления. Генсекретарь оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) Мартин Губер опубликовал соответствующее заявление.

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После заявления США о поставках Украине зенитных ракет Patriot Губер обратился к федеральному правительству с просьбой предоставить Киеву такие же системы вооружения.

Генсек ХСС заявил, что ход войны показал, что Украине лучше помогать оружием, "чтобы она имела возможность противостоять российской агрессии".

Поэтому, по его словам, федеральное правительство должно еще больше поддерживать Украину снабжением оружия, в том числе и ракетами Patriot. Более того, Губер обратился с просьбой о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard.

Вместе с тем глава комитета по обороне в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн предложила распределение ролей из США в плане военной поддержки. По ее версии, США будут снабжать ракеты Patriot, а Германия должна поставить Украине Leopard 2 и БМП Marder.

К слову, Михаил Подоляк недавно намекнул на проведение переговоров о передаче Украине германской военной техники. Возможно, скоро наши бойцы смогут получить танки Leopard 2 и БМП Marder.

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