Німецька опозиція вже відреагувала на такі заяви. Генсекретар опозиційного Християнсько-соціального союзу (ХСС) Мартін Губер опублікував відповідну заяву.
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Що вимагають опозиціонери
Після заяви США про постачання Україні зенітних ракет Patriot Губер звернувся до федерального уряду з проханням надати Києву такі ж системи озброєння.
Генсек ХСС заявив, що хід війни показав, що Україні найкраще допомагати зброєю, "аби вона мала можливість протистояти російській агресії".
Тому, за його словами, федеральний уряд має ще більше підтримувати Україну постачанням зброї, зокрема і ракетами Patriot. Ба більше, Губер звернувся з проханням про надання Україні основних бойових танків Leopard.
Разом з тим голова комітету з оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн з запропонувала розподіл ролей зі США в плані військової підтримки. За її версією, США постачатимуть ракети Patriot, а Німеччина повинна поставити Україні Leopard 2 та БМП Marder.
До слова, Михайло Подоляк нещодавно натякнув на проведення перемовин про передачу Україні німецької військової техніки. Можливо, невдовзі наші бійці зможуть отримати танки Leopard 2 та БМП Marder.
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Що відомо про передачу Україні ППО Patriot
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів, що шлях до отримання Patriot почався ще до повномасштабної війни. За його словами, першим у квітні 2021 року публічно закликав США надати цей комплекс Андрій Єрмак й того ж року міністр закордонних справ просив надати їх під час переговорів.
- В перші дні повномасштабної війни президент Володимир Зеленський, Дмитро Кулеба, Олексій Резніков та Андрій Єрмак знову переконували американських партнерів, що потрібні "Патріоти".
- 21 грудня США анонсували один з найбільших пакетів військової допомоги для України. Зокрема наша держава таки отримає ЗРК Patriot та низку іншого озброєння.
- До пакета також увійдуть міномети, ракети, снаряди, броньована техніка тощо. Також США фінансуватимуть навчання українських воїнів та обслуговування зброї.