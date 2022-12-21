Цю інформацію офіційно підтвердив радник ОП Михайло Подоляк. Він повідомив, що США передадуть Україні ЗРК Patriot, щоб "закрити небо" та зосередитися на знищенні залишків російської "армії".

Важливо HIMARS, ракети HARM і одна батарея Patriot: що увійде у новий потужний пакет допомоги від США

Яке озброєння слід очікувати Україні

Для абсолютної перемоги над ворогом нашим бійцям необхідні західна військова техніка та боєприпаси.

Далі – Leopard, Marder і… ракети певної дальності,

– написав Подоляк.

Це може свідчити про те, що наразі ведуться перемовини про передачу Україні німецької військової техніки. І, можливо, невдовзі наші бійці зможуть її отримати.

Варто додати, що речник уряду Штеффен Хебештрайт повідомив, що наразі можливості оголошення передачі танків Leopard немає.

Він нагадав 3 принципи німецького уряду:

підтримувати Україну всіма силами,

не допустити прямого протистояння Росії і НАТО,

не діяти в таких питаннях одноосібно.

США передадуть Україні ППО Patriot: що відомо

20 грудня держсекретар Блінкен оголосив про надання ЗСУ озброєння для захисту неба на майже 2 мільярди доларів. Українська армія отримає омріяні системи протиповітряної оборони Patriot.

Як зазначає Блінкен, загальна підтримка США для України досягне безпрецедентних 21,9 мільярда доларів від початку роботи адміністрації Байдена у 2020 році.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен переконаний, що США не відпустять Зеленського без подарунків під час його візиту до Байдена. Тому слід чекати ще більше новин про допомогу від Вашингтона.

Головне про системи Patriot

Вони вважаються однією з найнадійніших систем протиракетної оборони,

Як каже виробник, може захищати від тактичних балістичних та крилатих ракет, літаків та безпілотників,

Вперше їх було застосовано під час операції "Буря в пустелі" у 1991 році. Тоді систему розкритикували: не змогла перехопити одну з іракських ракет, випущену по американських казармах. Відтоді ЗРК зазнав багатьох модернізацій,

Оперативний діапазон найсучаснішої модифікації – до 160 кілометрів,

В одну батарею входить до 8 пускових установок. Їхня загальна вартість – близько мільярда доларів. Вартість запуску однієї ракети може сягати 4 мільйонів доларів,

Експерти кажуть, через таку вартість попри всі переваги системи збивати за її допомогою іранські дрони-камікадзе неефективно.

Як американські системи ППО допоможуть закрити небо / Інфографіка 24 Каналу