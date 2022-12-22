Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, для Украины нужна та версия, которая разработанная для уничтожения именно баллистических ракет.

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Из чего состоит комплекс

Как отметил Олег Катков, стоимость нужной для Украины батареи ЗРК Patriot может составлять более 1 миллиарда долларов. В такой комплекс входят:

один радар;

одна командная машина;

машины снабжения;

до 8 пусковых машин.

Военный эксперт отметил, что пусковая машина не имеет собственного радара как некоторые советские системы, а привязана к радару и без него она ничего обстреливать самостоятельно не может.

Если использовать классификацию НАТО, то эта батарея является Fire unit, то есть комплексом машин, которые могут самостоятельно выполнять боевое задание. Выходит так, что одна батарея является одним зенитно-ракетным комплексом.

По словам военного эксперта, существует две основные версии ЗРК – PAC-2 и PAC-3.

Военный эксперт рассказал о необходимой версии Patriot: смотрите видео

Если в версии PAC-2 используются ракеты, предназначенные для уничтожения аэродинамических целей, например самолетов, то в версии PAC-3 можно использовать и ракеты из предыдущей версии, и ракеты MSE, которыми можно уничтожать баллистические ракеты.

Именно третья версия стоит на рынке более 1 миллиарда долларов, а стоимость одной ракеты MSE достигает около 3 миллионов долларов.

Как отметил Олег Катков, пока неизвестно, какая именно версия будет предоставлена Украине, но необходимость есть именно в версии PAC-3 для противодействия баллистическим ракетам, которые не могут сбить обычными ракетами.

Обучение

Военный эксперт предположил, что тренировки будут проходить на территории третьей страны. Вероятно, это будет авиабаза США в Германии.

В условиях мирного времени обычно срок обучения составляет 9 месяцев, но при условии войны в Украине обучение можно сократить, если будут учиться лучшие украинские зенитчики, которые являются лучшиими в мире и имеющие наибольший реальный боевой опыт.

Скорее всего, будет проведено обучение и когда уже будет обучено довольно значительное количество операторов, будет передан и этот Patriot, и надеюсь другие, потому что один, конечно, значительной ситуации на поле боя не создаст,

– продолжал Олег Катков.

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