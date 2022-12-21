Российскую авиацию ежедневно поднимают в небо с вероятной целью уточнения целей на территории Украины, предназначенных для нанесения ракетных ударов. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Обратите внимание Массированные атаки на Новый год: разведка сообщила о готовности сил обороны
По его мнению, такие действия врага также свидетельствуют о попытке выявить нашу противовоздушную оборону, пока в Украину не прибыли ЗРК Patriot.
Кроме того, враг осуществляет космическую разведку со спутников. Также разведку на базе самолетов ИЛ-76 и А-50. Применяет наземные средства,
– подчеркнул он.
По его словам, такая разведка проводится для того, чтобы, к сожалению, планировать дальнейшие ракетные удары и применять дроны-камикадзе.
Генерал-лейтенант отметил, что защититься от этого можно, увеличивая потенциал мощности противовоздушной обороны.
Когда в Украину отправят ЗРК Patriot: смотрите видео
У нас будет зенитно-ракетная "рука"
"Кроме воздушного "щита", нужно иметь еще "меч", который поражал бы пусковые установки наземного базирования, такие как "Искандер-М" до пуска баллистических ракет. Также у нас есть противокорабельные ракеты, которые могут уничтожать носители калибров – ракетные катера и подводные лодки Черноморского флота до того, как они выпускают ракеты», – подчеркнул он.
Романенко обратил внимание на то, что система Patriot имеет не только противоракетные возможности, также и большую дальность, чем те ЗРК, которые сейчас Украина имеет на вооружении.
"У нас появится зенитно-ракетная "рука", которая поразит воздушные цели противника на большом расстоянии, и это принципиальный вопрос. Таких комплексов в Украине должно быть как можно больше, чтобы противовоздушная и противоракетная оборона были более эффективными", - отметил он.
Ракетные удары по территории Украины: коротко
- В Белом доме рассказали, что вероятно зимой россияне продолжат наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины. В то же время, боевые действия на фронте замедлятся, однако не прекратятся.
- Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец считает, что технически оккупанты могли бы наносить ракетные удары и чаще. Но все упирается в наличие у них крылатых и баллистических ракет.
- Советник главы ОП Алексей Арестович подчеркнул, что во время ударов на аэродромах в Дягилеве и Энгельсе было повреждено несколько бомбардировщиков, которые оккупанты могли использовать для очередной атаки. Поэтому вместо залпа в 100 ракет, вышло 70. Хотя и этого достаточно, чтобы доставить немало бед.