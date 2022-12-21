Российскую авиацию ежедневно поднимают в небо с вероятной целью уточнения целей на территории Украины, предназначенных для нанесения ракетных ударов. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Обратите внимание Массированные атаки на Новый год: разведка сообщила о готовности сил обороны

По его мнению, такие действия врага также свидетельствуют о попытке выявить нашу противовоздушную оборону, пока в Украину не прибыли ЗРК Patriot.

Кроме того, враг осуществляет космическую разведку со спутников. Также разведку на базе самолетов ИЛ-76 и А-50. Применяет наземные средства,

– подчеркнул он.

По его словам, такая разведка проводится для того, чтобы, к сожалению, планировать дальнейшие ракетные удары и применять дроны-камикадзе.

Генерал-лейтенант отметил, что защититься от этого можно, увеличивая потенциал мощности противовоздушной обороны.

Когда в Украину отправят ЗРК Patriot: смотрите видео

У нас будет зенитно-ракетная "рука"

"Кроме воздушного "щита", нужно иметь еще "меч", который поражал бы пусковые установки наземного базирования, такие как "Искандер-М" до пуска баллистических ракет. Также у нас есть противокорабельные ракеты, которые могут уничтожать носители калибров – ракетные катера и подводные лодки Черноморского флота до того, как они выпускают ракеты», – подчеркнул он.

Романенко обратил внимание на то, что система Patriot имеет не только противоракетные возможности, также и большую дальность, чем те ЗРК, которые сейчас Украина имеет на вооружении.

"У нас появится зенитно-ракетная "рука", которая поразит воздушные цели противника на большом расстоянии, и это принципиальный вопрос. Таких комплексов в Украине должно быть как можно больше, чтобы противовоздушная и противоракетная оборона были более эффективными", - отметил он.

Ракетные удары по территории Украины: коротко