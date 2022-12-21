Російську авіацію щодня підіймають у небо з ймовірною метою уточнення цілей на території України, які призначені для завдання ракетних ударів. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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На його думку, такі дії ворога також свідчать про намагання виявити нашу протиповітряну оборону поки до України не прибули ЗРК Patriot.

Крім того, ворог здійснює космічну розвідку зі супутників. Також розвідку на базі літаків ІЛ-76 та А-50. Застосовує наземні засоби,

– підкреслив він.

За його словами, така розвідка проводиться для того, щоб, на жаль, планувати подальші ракетні удари та застосовувати дрони-камікадзе.

Генерал-лейтенант зазначив, що захистись від цього можна збільшуючи потенціал потужності протиповітряної оборони.

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Матимемо зенітно-ракетну "руку"

"Окрім повітряного "щита", треба мати ще "меч", який би вражав пускові установки наземного базування, такі як "Іскандер-М" до пуску балістичних ракет. Також ми маємо протикорабельні ракети, які можуть знищувати носії калібрів – ракетні катери та підводні човни Чорноморського флоту до того, як вони випускають ракети", – наголосив він.

Романенко звернув увагу на те, що система Patriot має не тільки протиракетні можливості, також він має більшу дальність, ніж ті ЗРК, які Україна зараз має на озброєнні.

"У нас з'явиться зенітно-ракетна "рука", яка вражатиме повітряні цілі противника на великій відстані, і це принципове питання. Таких комплексів в Україні повинно бути якомога більше, щоб протиповітряна і протиракетна оборона були більш ефективними", – зазначив він.

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