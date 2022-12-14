Крім того, наразі немає остаточно ухваленого політичного рішення щодо надання нашій державі ЗРК Patriot. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.
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Коли Україна може отримати Patriot
За 10 місяців повномасштабної війни в Україні наші партнери нарешті вже підійшли до цього рішення. Так, вони пройшли шлях від вагань щодо передачі ЗСУ переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger в березні до обговорення постачання нам систем Patriot.
Це дуже високого рівня технології та складне озброєння. Ухвалювати це рішення дуже непросто,
– зауважив Романенко.
Утім, Україна своїми діями відстоює не лише свої інтереси, а й усього цивілізованого світу. Тож зараз можемо спостерігати зрушення в думках керівництва країн, які мають ці комплекси, щодо їхньої передачі нашій державі.
"Але, будучи реалістами, можна сказати, що системи типу Patriot з'являться вже в наступному році в Україні", – сказав військовий експерт.
Романенко припустив, коли Україна може отримати Patriot: дивіться відео
Зауважимо, що наразі у США завершують планування щодо відправлення цих зенітно-ракетних комплексів нашій державі. Про передачу довгоочікуваних Patriot можуть оголосити вже цього тижня.
Однак план, який розробили у Пентагоні, ще має схвалити міністр оборони країни Ллойд Остін. Після цього документ відправлять на підпис Джо Байдену.
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- У Сполучених Штатах завершують планування щодо відправлення цих зенітно-ракетних комплексів нашій державі. Секретар РНБО Олексій Данілов залишив у своїй мережі натяк щодо цього. Він опублікував твіт з постером до фільму "Патріот" та написав: "Завжди приємно переглядати американську класику".
- Однак в ефірі єдиного телемарафону Данілов не підтвердив, що ЗРК Patriot надійдуть в Україну незабаром, але він впевнений, що підтримка партнерів для України триватиме й зростатиме.
- У Кремлі відреагували на отримання Україною сучасних систем ППО. Спочатку збісився Дмітрій Медведєв, який заявив нібито Patriot стане "законною ціллю Росії". А згодом його підтримав і речник російського диктатора Дмітрій Пєсков.
- Дальність системи Patriot 100 кілометрів по аеродинамічних цілях, а по балістичних – 20 кілометрів. Полковник запасу ЗСУ Роман Світан зауважив, що територія, яку комплекси зможуть закрити, залежатиме від кількості наданих батарей.