Кроме того, пока нет окончательно принятого политического решения касательно предоставления нашему государству ЗРК Patriot. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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Когда Украина может получить Patriot

За 10 месяцев полномасштабной войны в Украине наши партнеры наконец-то уже подошли к этому решению. Так, они прошли путь от колебаний относительно передачи ВСУ переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger в марте до обсуждения поставок нам систем Patriot.

Это очень высокий уровень технологии и сложное вооружение. Принимать это решение очень непросто,

– заметил Романенко.

Впрочем, Украина своими действиями отстаивает не только свои интересы, но и всего цивилизованного мира. Поэтому сейчас можем наблюдать сдвиги во мнениях руководства стран, имеющих эти комплексы, по поводу их передачи нашему государству.

"Но, являясь реалистами, можно сказать, что системы типа Patriot появятся уже в следующем году в Украине", – сказал военный эксперт.

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Заметим, что сейчас в США завершают планирование отправки этих зенитно-ракетных комплексов нашему государству. О передаче долгожданных Patriot могут объявить уже на этой неделе.

Однако план, разработанный в Пентагоне, еще должен одобрить министр обороны страны Ллойд Остин. После этого документ отправят на подпись Джо Байдену.

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