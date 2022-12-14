По информации российских СМИ, в Кремле отреагировали на получение Украиной современных систем ПВО. Ранее Медведев заявлял, что Patriot станет "законной целью России", сообщает 24 канала.

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Песков поддержал Медведева

Пресссекретарь кремлевского диктатора выразил поддержку и согласился со словами Медведева. Он подчеркнул, что системы Patriot, в случае доставки их из США в Украину, "станут законной целью" российских оккупантов.

Стоит отметить, что сейчас в США завершают планирование по отправке этих зенитно-ракетных комплексов нашему государству. О передаче долгожданных Patriot могут объявить уже на этой неделе.

Впрочем, план, разработанный в Пентагоне, еще должен одобрить Министр обороны Ллойд Остин. После этого документ отправят на подпись Джо Байдену.

На что способны ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала

Украина получит вооружение от партнеров: что известно

  • 12 декабря Зеленский обратился к участникам саммита G7. Он отметил, что Украина нуждается в современных танках, артиллерии, орудиях и снарядах. Также ВСУ требуется реактивная артиллерия и более дальнобойных ракет.
  • Лидеры G7 договорились продолжать поддержку Украины. В частности, будет создана "многосторонняя донорская координационная платформа вместе с Украиной и нашими международными партнерами".
  • С ее помощью будут координировать существующие механизмы, чтобы оказать текущую краткосрочную и долгосрочную поддержку. Лидеры группы обещают и дальше координировать усилия для удовлетворения потребностей в военной и оборонной технике. Особое внимание должно быть уделено ПВО.