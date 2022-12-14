По информации российских СМИ, в Кремле отреагировали на получение Украиной современных систем ПВО. Ранее Медведев заявлял, что Patriot станет "законной целью России", сообщает 24 канала.

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Пресссекретарь кремлевского диктатора выразил поддержку и согласился со словами Медведева. Он подчеркнул, что системы Patriot, в случае доставки их из США в Украину, "станут законной целью" российских оккупантов.

Стоит отметить, что сейчас в США завершают планирование по отправке этих зенитно-ракетных комплексов нашему государству. О передаче долгожданных Patriot могут объявить уже на этой неделе.

Впрочем, план, разработанный в Пентагоне, еще должен одобрить Министр обороны Ллойд Остин. После этого документ отправят на подпись Джо Байдену.

На что способны ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала

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