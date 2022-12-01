Про це розповідає 24 канал, посилаючись на інформацію "Укрінформ". Таку оцінку висловив координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Наземні операції ускладняться, проте їх не припинять, – Білий дім

У Сполучених Штатах кажуть, що ймовірно росіяни продовжать завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Водночас бойові дії на фронті сповільняться, проте не припиняться.

Це не означає, що, на нашу думку, все просто завмре – ми абсолютно вважаємо, що військові операції продовжуватимуться у зимові місяці,

– пояснив координатор.

Джон Кірбі додав, що Америка та союзники будуть продовжувати підтримувати українців. Зокрема, мовиться про надання ППО та допомогу з відновленням постраждалої критичної інфраструктури.

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Не зважаючи на плани окупантів, Україна продовжує знешкоджувати загарбників

ЗСУ активно ліквідовують окупантів на фронті. Це твердження підкріплює статистика втрат ворога.

Скільки загарбників відправилися "на той світ" та як багато техніки росіян вдалося знищити станом на 30 листопада:

окупантів – 88 880;

танків – 2914;

бойових броньованих машин – 5872;

артилерійських систем – 1902;

РСЗВ – 395;

засобів ППО – 210;

літаків – 280; гелікоптерів – 261;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1562;

крилатих ракет – 531;

кораблів /катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4429;

спеціальної техніки – 163.

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