Про використання Росією ракет з ядерного арсеналу 26 листопада розповіли у Міністерстві оборони Великої Британії. У Відомстві повідомили, що на знімках з відкритих джерел видно уламки збитої крилатої ракети повітряного запуску AS-15 KENT, тобто Х-55. Її розробили в 1980-х роках виключно як систему доставлення ядерної боєголовки.

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Чому Росія випускає ракети з "ядерного арсеналу"

Один з високопосадовців Пентагону заявив, що росіяни запускають крилаті ракети з імітацією ядерних боєголовок, намагаючись виснажити запаси протиповітряної оборони України.

Так він прокоментував нещодавню заяву Міністерства оборони Великої Британії. Там вважають, що окупанти, ймовірно, замінили ядерні боєголовки на баласт – систему, яка також може завдати шкоди.

Це, безумовно, щось, що вони намагаються зробити, щоб пом'якшити (для себе – 24 канал) наслідки систем протиповітряної оборони, які використовують українці,

– заявив посадовець.

США та інші західні союзники останнім часом зосередилися на постачанні Україні засобів протиповітряної оборони. Зокрема, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу розглядають можливість надання систем протиповітряної оборони Patriot.

Після падіння ракети в Пшеводові Німеччина хотіла передати їх Польщі. Однак країна запропонувала надати системи саме нашій державі, адже це буде кориснішим для всіх.

Зверніть увагу! За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, поки не можна підтвердити чи спростувати інформації про те, що Росія запустила по Україні ракету з імітатором ядерної боєголовки. Слід чекати висновків фахівців.

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