Зокрема, про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. Він каже, що Україна повинна мати право вільно завдавати ударів по території Росії.

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Кілька країн НАТО вважають, що Україна може бити по Росії

Рінкевичс заявив, що Україні слід дозволити завдавати ударів по аеродромах і ракетних установках, з яких б'ють по українській цивільній інфраструктурі. Водночас союзники "не повинні боятися" ескалації.

Хоча США не накладали обмежень на те, як ЗСУ використовує зброю, вони досі відмовлялися надсилати ту, яка має достатній радіус дії для завдання ударів по території Росії.

Деякі інші країни-члени НАТО також вважають, що Україна в цілому не повинна мати обмежень у використанні зброї,

– заявив міністр закордонних справ Латвії.

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У НАТО триває дискусія щодо передачі Україні систем Patriot

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що під час саміту в Бухаресті точилися дискусії щодо можливості передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

"Наші дискусії стосуються надання нових систем, як, наприклад, Patriot, і зараз про це йде дискусія. Але це стосується й того, щоби гарантувати, що ті системи, які вже поставлені, ефективні та функціонують", – зазначив генсек.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що наполягатиме на передачі Україні цих систем протиповітряної оборони та трансформаторів.

"Є два ключові меседжі: Patriot і трансформатори. Зараз критично важливо не тільки відновити енергетичні потужності, але й забезпечити надійний захист цього обладнання від подальших атак Росії – це можливо досягти шляхом зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони нашої країни", – заявив міністр.

Що таке ЗРК MIM-104 Patriot Це американський зенітний ракетний комплекс, який використовують армія США та її союзники. Він складається з ракети повітряного перехоплення та високопродуктивної радарної системи.

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