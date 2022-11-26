Міністерство оборони Великої Британії 26 листопада повідомило, що на знімках з відкритих джерел видно уламки збитої крилатої ракети повітряного запуску AS-15 KENT (Х-55 – 24 канал), розробленої в 1980-х роках виключно як ядерну систему доставки.

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Росія б'є по Україні ядерними ракетами без боєголовок

Боєголовка, ймовірно, була замінена на баласт, йдеться останньому зведенні розвідданих міністерства.

Там також зазначили, що така інертна система все ж таки завдасть певних збитків шляхом кінетичної енергії ракети та невитраченого палива, але навряд чи зможе забезпечити надійний вплив на поставлені цілі".

За даними розвідки, Росія певно сподівається, що такі ракети працюватимуть як приманки та відволікатимуть українські ППО.

Якими б не були наміри Росії, ця імпровізація підкреслює ступінь виснаження російських запасів ракет дальньої дії,

– додали у міністерстві.

Масована ракетна атака 23 листопада: головне

Російські окупанти 23 листопада завдали масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України. Наслідком ворожих обстрілів став блекаут.

Загарбники випустили близько 70 ракет. Зокрема, "прильоти" зафіксували у Києві, Харкові, а також на Львівщині та Вінниччині.

Через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

Також без світла залишилася Молдова. Президентка Мая Санду заявила, що Росія залишила її країну в темряві, атакувавши Україну.

Українці готові терпіти труднощі заради перемоги

Перша леді України Олена Зеленська наголосила: за останні декілька місяців українці пройшли скільки випробувань, що блекаут – це не найстрашніше, що може з нами статися.

Вона пригадала нещодавнє дослідження, де українців запитали, скільки вони ще готові терпіти у таких умовах – без світла, без тепла.

96% готові терпіти матеріальні труднощі 3 – 5 років, якщо в результаті Україна стане процвітаючою країною і членом Європейського Союзу.

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