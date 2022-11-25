ГУР МО провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування ворога. І не лише на тимчасово окупованих територіях України, а й на території Росії та її країн-союзниць.

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За допомогою супутника ICEYE виявили багато цікавого

У розвідці повідомили, що за допомогою "народного супутника" виявили та підтвердили розміщення близько 2 600 одиниць військової техніки російських окупантів. Зокрема: танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК "Іскандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцир-С1", ворожі РЛС, понтонні переправи, катери. Також були помічені намети у місцях розташування підрозділів ворога.

Лісосмуга та погана погода окупантів не врятувала

Також в ГУР додали, що за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога у лісових насадженнях, за будь-якої погоди та навіть вночі.

Це стало можливим завдяки співпраці з БФ Сергія Притули, який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників,

– уточнили в ГУР.