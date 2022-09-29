Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Попри те, що у власності України 1 супутник, близько 2 десятків ще залучають за потреби.

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Як супутник підсилив Україну

Олексій Резніков зазначив, що до реалізації покупки супутника ICEYE в України були великі очікування. Зараз вони повністю виправдані. Міністр повідомив, що Сили оборони України, зокрема бригади ЗСУ, вже отримують потік даних з супутників.

Знімки розшифровують та опрацьовують представники розвідки, які пройшли відповідні навчання. Міністр наголосив, що у супутника вже є чималі успіхи.

Із зрозумілих причин не можу розкрити усіх подробиць, але тільки уявіть: за перші два дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Її виявили тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar. Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників,

– наголосив Резніков.

Міністр уточнив, що завдяки супутнику вдалося отримати координати схованої техніки в районах Хрещенівки та Українки на Херсонщині й біля Новоселівки на Донеччині. Вартість знищеної техніки вже перевищила вартість супутника. Однак головним є те, що це допомагає зберегти життя наших військових.

Переваги українського супутника

Олексій Резніков відзначив щонайменше 3 переваги українського супутника ISEYE:

Україна отримала можливість комбінувати дані оптичних супутників від партнерів та дані SAR. Це принципово збільшує нашу здатність виявляти та наносити ураження російським окупантам за будь-яких погодніх умов.

Наші військові визначають, звідки і коли отримувати потрібні дані. Наразі здійснюється систематичний моніторинг основних районів ведення бойових дій на Півдні та Сході.

Відомості надходять від аналітиків до бойових підрозділів дуже швидко. Російським окупантам буде складніше приховувати свої наміри, це ще більше ускладнить їхню логістику.

Своєю чергою волонтер Сергій Притула подякував усім, хто у червні долучався до збору коштів на безпілотники Bayraktar, які згодом турецька компанія надала нам безкоштовно.

Як Україна отримала супутник

Після того, як Україна безкоштовно отримала безпілотники, на які вся країна збирала гроші, виникло питання – на що спрямувати 600 мільйонів гривень, які зібрали українці?

Після проведених переговорів з Міністерством оборони та проведення покупки 18 серпня волонтер Сергій Притула повідомив, що тепер в України є свій власний супутник ICEYE. Крім самого супутника, Україна отримала річний доступ до бази компанії.

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