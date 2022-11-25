ГУР МО провело космическую радиолокационную разведку около 150 районов расположения врага. И не только на временно оккупированных территориях Украины, но и на территории России и ее стран-союзниц.

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С помощью спутника ICEYE обнаружили много интересного

В разведке сообщили, что с помощью "народного спутника" обнаружили и подтвердили размещение около 2 600 единиц военной техники российских оккупантов. В частности: танки, САУ, ББМ, вертолеты, ОТРК "Искандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцирь-С1", вражеские РЛС, понтонные переправы, катера. Также были отмечены палатки в местах расположения подразделений врага.

Лесополоса и плохая погода оккупантов не спасла

Также в ГУР добавили, что с помощью спутника данные позволили эффективно определять скрытое размещение врага в лесных насаждениях, в любую погоду и даже ночью.

Это стало возможным благодаря сотрудничеству с БФ Сергея Притулы, который передал в распоряжение украинских разведчиков спутник ICEYE, а также контрактный доступ к базе данных созвездия SAR-спутников,

– уточнили в ГУР.

Реакция Сергея Притулы не заставила себя ждать. От имени своего фонда и украинских защитников он поблагодарил невероятных украинцев и тех, кто болеет за Украину из-за границы за то, что дали возможность реализовать этот "космический проект".

Периодически в комментариях люди спрашивают: "Притула, а как там спутник?". На этот вопрос отвечает структура, которая пользуется и спутником и доступом к базе спутниковых снимков. Отвечает ГУР!,

– подчеркнул Притула.

Этот спутник окупился еще за первые 2 дня

Напомним, что этот спутник приобрели за деньги неравнодушных украинцев, собранные Сергеем Притулой в рамках кампании "Народный Bayraktar".

В Турции передали беспилотники бесплатно, так что за 600 миллионов неиспользованных гривен приобрели спутник ICEY и дополнительно годовой доступ ко всем фото из других спутников компании.

В конце сентября министр обороны Сергей Резников сообщил, что только за 2 дня благодаря "народному спутнику" удалось уничтожить военной техники россиян на сумму, превышающую стоимость спутника.

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