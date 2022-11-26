Министерство обороны Великобритании 26 ноября сообщило, что на снимках из открытых источников видны обломки сбитой крылатой ракеты воздушного запуска AS-15 KENT (Х-55 – 24 канал), разработанной в 1980-х годах исключительно как ядерная система доставки.
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Россия бьет по Украине ядерными ракетами без боеголовок
Боеголовка, вероятно, была заменена на балласт, говорится в последнем возведении разведданных министерства.
Там также отметили, что такая инертная система все же нанесет определенный ущерб путем кинетической энергии ракеты и неизрасходованного топлива, но вряд ли сможет обеспечить надежное влияние на поставленные цели.
По данным разведки, Россия наверняка надеется, что такие ракеты будут работать как приманки и будут отвлекать украинские ПВО.
Какими бы ни были намерения России, эта импровизация подчеркивает степень истощения российских запасов ракет дальнего действия.
– добавили в министерстве.
Массированная ракетная атака 23 ноября: главное
- Российские оккупанты 23 ноября нанесли массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Следствием вражеских обстрелов стал блэкаут.
- Захватчики выпустили около 70 ракет. В частности, "прилеты" зафиксировали в Киеве, Харькове, а также Львовской и Винницкой.
- Из-за российских ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.
- Также без света осталась Молдова. Президент Майя Санду заявила, что Россия покинула ее страну в темноте, атаковав Украину.
Украинцы готовы терпеть трудности ради победы
Первая леди Украины Елена Зеленская отметила: за последние несколько месяцев украинцы прошли сколько блэкаут испытаний – это не самое страшное, что может с нами произойти.
Она вспомнила недавнее исследование, где украинцев спросили, сколько они готовы терпеть в таких условиях – без света, без тепла.
96% готовы испытывать материальные трудности 3 – 5 лет, если в результате Украина станет преуспевающей страной и членом Европейского Союза.
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