Об использовании Россией ракет с ядерного арсенала 26 ноября рассказали в Министерстве обороны Великобритании. В ведомстве сообщили, что на снимках из открытых источников видны обломки сбитой крылатой ракеты воздушного запуска AS-15 KENT, то есть Х-55. Ее разработали в 1980-х годах исключительно как систему доставки ядерной боеголовки.
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Почему Россия выпускает ракеты из "ядерного арсенала"
Один из чиновников Пентагона заявил, что россияне запускают крылатые ракеты с имитацией ядерных боеголовок, пытаясь истощить запасы противовоздушной обороны Украины.
Так он прокомментировал недавнее заявление Министерства обороны Великобритании. Там считают, что оккупанты, вероятно, заменили ядерные боеголовки на балласт – систему, которая также может нанести вред.
Это, безусловно, что-то, что они пытаются сделать, чтобы смягчить (для себя – 24 канал) последствия систем противовоздушной обороны, которые используют украинцы,
– заявил чиновник.
США и другие западные союзники в последнее время сосредоточились на поставке Украине средств противовоздушной обороны. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса рассматривают возможность предоставления систем противовоздушной обороны Patriot.
После падения ракеты в Пшеводове Германия хотела передать их Польше. Однако страна предложила предоставить системы именно нашему государству, ведь это будет полезней для всех.
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