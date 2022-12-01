Об этом рассказывает 24 канал , ссылаясь на информацию "Укринформ". Такую оценку высказал координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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Наземные операции усложнятся, однако их не прекратят, – Белый дом
В Соединенных Штатах говорят, что вероятно россияне продолжат наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины. В то же время, боевые действия на фронте замедлятся, однако не прекратятся.
Это не означает, что, по нашему мнению, все просто замрет – мы абсолютно считаем, что военные операции будут продолжаться в зимние месяцы.
– объяснил координатор.
Джон Кирби добавил, что Америка и союзники будут продолжать поддерживать украинцев. В частности, говорится о предоставлении ПВО и помощи по восстановлению пострадавшей критической инфраструктуры.
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Несмотря на планы оккупантов, Украина продолжает обезвреживать захватчиков
ВСУ активно ликвидируют оккупантов на фронте. Это утверждение подкрепляет статистика утрат врага.
Сколько захватчиков отправились "на тот свет" и как много техники россиян удалось уничтожить по состоянию на 30 ноября:
- оккупантов – 88 880;
- танков – 2914;
- боевых бронированных машин – 5872;
- артиллерийских систем – 1902;
- РСЗО – 395;
- средств ПВО – 210;
- самолетов – 280; вертолетов – 261;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1562;
- крылатых ракет – 531;
- кораблей/катеров – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4429;
- специальной техники – 163.
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