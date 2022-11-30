Украинская разведка опубликовала новый перехваченный разговор оккупантов. В этот раз захватчик делится впечатлениями о соседнем подразделении. Он рассказывает о вооруженном мародерстве и называет их "кончеными".
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Цинизм русских захватчиков
В разговоре женщина говорит, что первый полк заказал на один миллион гуманитарку. В ответ мужчина рассказывает о своих впечатлениях об этих военнослужащих.
"Конечные дебилы, они кончены просто. Заходят медленно, автомат ребенку в голову – давай денег, бензин, вот тебе первый полк", – сказал собеседник.
Очередной перехваченный разговор: смотрите видео
Когда ждать очередного ракетного удара России
- Россия до сих пор не нанесла очередного массированного ракетного удара по Украине, который анонсировали на этой неделе. И тому есть три причины.
- Первая причина – осуществляется доразведка по тем объектам, по которым уже наносились удары. Вторая – изучаются те районы и цели, по которым еще будет нанесен удар. И третья – подготовка и сосредоточение ракет к боевому применению.
- В ГУР объяснили паузы между ракетными обстрелами. Там отметили, что это связано с логистикой, снабжением, подготовкой сил донесения и многими другими аспектами. Безусловно, ежедневно наносить массированные удары невозможно.
- Кроме того, есть логика в том, почему россияне атакуют в начале или внутри недели. Это объясняется новой рабочей неделей и циклом экономической активности. Соответственно, отмечает представитель ГУР, массированные поражения понедельникам и вторникам оказывают дополнительный эффект – как психологический, так и экономический.
Важно – В ГУР объяснили подготовку нового массированного обстрела: смотрите видео