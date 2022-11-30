На это уже отреагировали в украинской разведке. Нужно ли волноваться из-за увеличения количества военной авиации – рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.

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Что в разведке думают об увеличении российской авиации

Украинская разведка не видит "чрезвычайного происшествия" в увеличении количества военной авиации на аэродроме Энгельс в Саратовской области. По словам Скибицкого, это возвращение из авиационной базы Дягилева нескольких бомбардировщиков, которые были перемещены туда после соответствующих мер России по рассредоточению авиации.

Но мы контролируем, сколько носителей там находится, в каком они состоянии и их готовность к выполнению задач,

– подчеркнул представитель ГУР МО Украины.

Почему Россия не нанесла анонсированный ракетный удар

По словам Скибицкого, первая причина – осуществляется доразведка по тем объектам, по которым уже наносились удары. Вторая – изучаются те районы и цели, по которым еще будет нанесен удар. И третья – подготовка и сосредоточение ракет к боевому применению.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, какой может быть следующая атака противника. По его словам, россияне могут выпустить еще около 100 ракет, чтобы нанести новый удар по энергетической инфраструктуре Украины.

А Олег Жданов сообщал, что у России все еще остается очень много ракет.

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