В ефірі з Марком Фейгіним радник ОП розповів, у чому важливість "бавовни" на російських аеродромах. Передовсім він зазначив, що вона неабияк впливає на масовані ракетні удари, які завдає ворог.

Читайте також Росії ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів, – Зеленський

У росіян серйозні проблеми з літаками

Пригадав Арестович вибухи на аеродромах Дягілєво та Енгельсі. Там пошкодили кілька бомбардувальників, які окупанти могли б використати для чергової атаки. Тож замість залпу у 100 ракет, вийшло 70. Хоча і цього достатньо, щоб завдати чималого лиха.

Під час масованого ракетного удару 16 грудня окупанти випустили 38 крилатих ракет Х-101 та Х-555 з восьми літаків стратегічної авіації Ту-95мс. Їх підняли у небо у районі Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.

Як зазначив радник ОП, одна з причин зниження кількості ракет, випущених бомбардувальниками, – зниження кількості боєготових носіїв цих самих крилатих ракет. Він додав, що два чи три повітряні судна знищили, ще одне зазнало чималих пошкоджень.

Ворог боїться подальших атак

Арестович додав, що досить багато говорить факт, що окупанти перекинули літаки з аеродромів далі. Їх перебазували до Мурманська та кудись вглиб Сибірських руд. І все це свідчить про страх ворога. Вибухи, які сталися на аеродромах, суттєво вплинули на використання стратегічної авіації. Та й з логістикою тепер значні проблеми.

Усі вони змушені злітати звідти (того ж Мурманська – 24 канал), сідати на тому ж Дягілєвому та Енгельсі для поповнення у дуже швидкому темпі, боячись ударів, злетіти. Тобто життя їм ускладнили ці "недопалки",

– зауважив Арестович.

"Бавовна" у Росії не закінчується