Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 16 грудня.

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"Хоч би на що розраховували ракетопоклонники з Москви, це все одно не змінить позиції сил у цій війні. Їм ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Нам вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб і після цих ударів повертати своє", – розповів президент.

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Україні потрібна ППО

Зеленський звернувся до партнерів України й закликав допомогти захистити небо. Він наголосив – мовиться про людські життя.

Повторюватиму постійно. Шановні наші партнери, знайдіть можливість надати нам надійний щит ППО. Це порятунок життів людей, – сказав президент.

Наслідки обстрілів

Зеленський розповів, що після обстрілу аварійні відключення почали застосовувати у більшості регіонів країни. Через відсутність електроенергії у Києві та 14 областях зникла вода.

"Наші енергетики та ремонтні бригади ще під час повітряної тривоги почали працювати й роблять усе можливе, щоб відновити генерацію та постачання. На це потрібен час. Але це буде", – запевнив президент.

Він закликав представників обласної та місцевої влади активніше створювати додатковий запас енергії. За словами Зеленського, влада має працювати з приватним бізнесом, щоб більше компаній долучалися до мапи Пунктів незламності.

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