Київ витримав одну з найбільших ракетних атак з початку повномасштабного вторгнення. Повідомляється, що в повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37.

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Від атаки постраждала щонайменше одна людина

Наразі інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється. Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі.

Повідомляється, що людині на місці була надана медична допомога без госпіталізації.

Зверніть увагу. Під час повітряної тривоги вибухи лунали в трьох районах Києва: Деснянському, Голосіївському та Дніпровському.

На Київщині пошкоджено критичну інфраструктуру

Унаслідок ракетного обстрілу пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури Київщини, інформує Офіс генпрокурора.

До медичного закладу госпіталізовано двох працівників підприємства з різними ушкодженнями.

Також пошкоджено приватні житлові будинки.

Скільки ракет Росія випустила по Україні

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що всього Росія випустила по території України близько 60 ракет. Ворог атакував Україну з літаків Ту-95 ракетами Х-555, Х-101.

Крім того, були пуски "Калібрів" з Чорного моря та удари з комплексів С-300.

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у небі над Дніпропетровщиною було збито 10 російських ракет. Також одну російську ракету збили в небі над Житомирською областю.