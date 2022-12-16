Київ витримав одну з найбільших ракетних атак з початку повномасштабного вторгнення. Повідомляється, що в повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37.
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Від атаки постраждала щонайменше одна людина
Наразі інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється. Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі.
Повідомляється, що людині на місці була надана медична допомога без госпіталізації.
На Київщині пошкоджено критичну інфраструктуру
Унаслідок ракетного обстрілу пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури Київщини, інформує Офіс генпрокурора.
До медичного закладу госпіталізовано двох працівників підприємства з різними ушкодженнями.
Також пошкоджено приватні житлові будинки.
Скільки ракет Росія випустила по Україні
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що всього Росія випустила по території України близько 60 ракет. Ворог атакував Україну з літаків Ту-95 ракетами Х-555, Х-101.
Крім того, були пуски "Калібрів" з Чорного моря та удари з комплексів С-300.
Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у небі над Дніпропетровщиною було збито 10 російських ракет. Також одну російську ракету збили в небі над Житомирською областю.