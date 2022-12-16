Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения. Сообщается, что в воздушном пространстве столицы было зафиксировано около 40 ракет. Из них силами ПВО было уничтожено 37.
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От атаки пострадал по меньшей мере один человек
В настоящее время информация о разрушениях и жертвах уточняется. Пока известно об одном пострадавшем в Днепровском районе.
Сообщается, что человеку на месте была оказана медицинская помощь без госпитализации.
На Киевщине повреждена критическая инфраструктура
В результате ракетных обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры Киевщины, информирует Офис генпрокурора.
В медицинское учреждение госпитализированы два работника предприятия с различными повреждениями.
Также повреждены частные жилые дома.
Какова эффективность ПВО
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская ПВО в декабре сбивает 80% целей. По его словам, в начале войны эффективность ПВО была 50%.
- Во время массированной атаки украинским силам ПВО над Киевом удалось уничтожить 92,5% российских ракет.