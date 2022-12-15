Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Украина побеждает Россию в воздухе. Свое заявление Резников сделал после того, как в небе над Киевщиной было сбито 13 дронов, которыми Россия пыталась атаковать Украину
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Эффективность систем ПВО Украины выросла с 50% до 80%
Он отметил, что эффективность систем ПВО Украины выросла с 50% в начале войны до 80% в декабре. Министр привел пример предварительных обстрелов 5 декабря, когда Украина сбила 60 из 70 ракет, выпущенных Россией.
По словам Резникова, Украина использовала комбинацию систем противовоздушной обороны, переданных ей партнерами, систем советской эпохи и перепрофилированных мобильных пулеметов для борьбы с угрозой.
Украина может получить от США ПВО Patriot
- Осенью для Украины стало важным усиление ПВО из-за массированных атак России на украинскую энергосистему. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для ВСУ является стратегической задачей усилить ПВО и ПРО.
- Уже в скором времени Украина может получить системы ПВО Patriot. По данным СМИ, сейчас в США завершают планирование по отправке этих зенитно-ракетных комплексов нашему государству.
- Вашингтон подтвердил, что готовит еще один пакет помощи для ВСУ. Однако в Белом доме не сказали, включает помощь системы ПВО Patriot.
- Реакция Кремля на информацию о передаче Украине новой системы ПВО была более чем ожидаемой. У Путина цинично заявили, что американские Patriot в Украине якобы являются законной целью для оккупантов.