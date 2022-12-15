Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Україна перемагає Росію в повітрі. Свою заяву Резніков зробив після того, як у небі над Київщиною було збито 13 дронів, якими Росія намагалася атакувати Україну.

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Ефективність систем ППО України зросла з 50% до 80%

Він зазначив, що ефективність систем ППО України зросла з 50% на початку війни до 80% у грудні. Міністр навів приклад попереднього обстрілу 5 грудня, коли Україна збила 60 із 70 ракет, випущених Росією.

За словами Резнікова, Україна використовувала комбінацію систем протиповітряної оборони, переданих їй партнерами, систем радянської епохи та перепрофільованих мобільних кулеметів для боротьби із загрозою.

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