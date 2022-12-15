Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Україна перемагає Росію в повітрі. Свою заяву Резніков зробив після того, як у небі над Київщиною було збито 13 дронів, якими Росія намагалася атакувати Україну.
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Ефективність систем ППО України зросла з 50% до 80%
Він зазначив, що ефективність систем ППО України зросла з 50% на початку війни до 80% у грудні. Міністр навів приклад попереднього обстрілу 5 грудня, коли Україна збила 60 із 70 ракет, випущених Росією.
За словами Резнікова, Україна використовувала комбінацію систем протиповітряної оборони, переданих їй партнерами, систем радянської епохи та перепрофільованих мобільних кулеметів для боротьби із загрозою.
Україна може отримати від США ППО Patriot
- Восени для України стало важливим посилення ППО через масовані атаки Росії на українську енергосистему. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що для ЗСУ є стратегічним завданням посилити ППО та ПРО.
- Вже незабаром Україна може отримати системи ППО Patriot. За даними ЗМІ, наразі у США завершують планування щодо відправлення цих зенітно-ракетних комплексів нашій державі.
- Вашингтон підтвердив, що готує ще один пакет допомоги для ЗСУ. Однак у Білому домі не сказали, чи включає допомога системи ППО Patriot.
- Реакція Кремля на інформацію про передачу Україні нової системи ППО була більш ніж очікуваною. У Путіна цинічно заявили, що американські Patriot в Україні нібито є законною ціллю для окупантів.