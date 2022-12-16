Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 16 декабря.

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"Как бы ни на что рассчитывали ракетопоклонники из Москвы, это все равно не изменит позиции сил в этой войне. Им еще хватит ракет для нескольких таких массированных ударов. Нам хватит целеустремленности и веры в себя, чтобы и после этих ударов возвращать свое", – рассказал президент.

Обратите внимание – новое обращение президента к украинцам: смотрите видео

Украине нужна ПВО

Зеленский обратился к партнерам Украины и призвал помочь оградить небо. Он подчеркнул – говорится о человеческих жизни.

Буду повторять постоянно. Уважаемые наши партнеры, найдите возможность предоставить нам надежный щит ПВО. Это спасение жизней людей, – сказал президент.

Последствия обстрелов

Зеленский рассказал, что после обстрела аварийные отключения стали применять в большинстве регионов страны. Из-за отсутствия электроэнергии в Киеве и 14 областях исчезла вода.

"Наши энергетики и ремонтные бригады еще во время воздушной тревоги начали работать и делают все возможное, чтобы возобновить генерацию и поставки. На это нужно время. Но это будет", – заверил президент.

Он призвал представителей областных и местных властей активнее создавать дополнительный запас энергии. По словам Зеленского, власти должны работать с частным бизнесом, чтобы больше компаний присоединялись к карте Пунктов несокрушимости.

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