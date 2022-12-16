Первой и ключевой темой в его обращении стал очередной массированный обстрел со стороны врага.

Важно "Это ракеты добра": оккупанты издали феерический бред о цели последнего массированного удара

Цель врага – гражданские объекты

Зеленский поблагодарил наших бойцов Воздушных сил, зенитчиков, разведчиков и всех других, кто защищает и кто помогает защищать украинское небо. Сегодняшний результат – 60 ракет сбиты. 16 декабря отличились все воздушные командования.

Более 40 ракет террористов были уничтожены именно в небе центральных районов страны и вблизи Киева. Но, к сожалению, есть попадания. Террористам нужна такая массовость ракетных налетов, чтобы хотя бы часть их "изделий" достигала целей. Все их мишени сегодня гражданские, и это преимущественно энергетика и объекты теплоснабжения,

– констатировал Зеленский.

Президент предположил, что в результате этой войны смысл слова "террор" для большинства людей мира будет ассоциироваться, прежде всего, с такими безумными действиями России.

Важно – Обращение Владимира Зеленского за 16 декабря: смотрите видео

Украинский лидер не обошел вниманием и трагедию и свой родной город. 16 декабря оккупанты ракетами ударили по Кривому Рогу. Зеленский сообщил, что там весь день шел разбор завалов жилого дома, в который попала одна из российских ракет.

"В перечне погибших в настоящее время – трое. Мои соболезнования всем родным... Еще более десяти человек ранены, в том числе дети. Всем оказывается помощь", – сказал президент.

Какая ситуация со светом

Зеленский отчитался, что аварийные отключения электричества были применены сегодня по всей стране – в большинстве городов и регионов. В Киеве и еще 14 областях также вследствие отключений энергии остановилось водоснабжение.

Наши энергетики и ремонтные бригады еще во время воздушной тревоги работали и делают все возможное, чтобы возобновить генерацию и поставки. На это нужно время. Но это будет. Прошу всех наших людей сейчас проявить терпение и спасибо каждому и каждой, чья работа – это в любое время и при любых обстоятельствах возвращать нормальность жизни,

– добавил президент.

Украинский лидер метко подметил, что ракетный террор России не изменит расстановку сил в этой войне. Им еще хватит ракет для нескольких таких массированных ударов. Как подчеркнул Зеленский, нам хватит целеустремленности и веры в себя, чтобы и после этих ударов возвращать свое.

Почему новая массированная атака не вызвала блекаут

Как ранее рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, блекаута в результате этих ударов не произошло только потому, что у диспетчеров "Укрэнерго" уже есть соответствующий опыт и знают, как действовать в такой ситуации. Определенные районы в целевой конфигурации раньше времени ограничили в электричестве, а также сделали ряд других шагов, которые не следует называть по понятным причинам.