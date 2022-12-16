Соответствующее циничное заявление выдал российский политолог и доверенное лицо диктатора Владимира Путина Сергей Марков, сообщает 24 канал. По его словам, у ракетного террора россиян "совершенно мирные намерения".

Важно Террористический удар по дому в Кривом Роге: 3 человека погибли, еще 13 – ранены

Жалкий поток сознания от Маркова

Сергей Марков назвал 9-ю массированную ракету атаку "гуманитарной" и даже привел 3 "аргумента", так разберем их по очереди:

по словам доверенного лица Путина, главная цель обстрелов украинской инфраструктуры – "прекращение обстрелов Донбасса". Даже не знаем, как отключение света повлияет на то, что Россия обстреливает Донецк. По словам Маркова, украинцы якобы должны требовать от Владимира Зеленского "прекращения обстрелов" Донбасса, ведь Россия "просто вынуждена" наносить удары по энергетической инфраструктуре.

Марков говорит, что российские ракеты "не бьют по жилым кварталам Украины". Тогда, пожалуй, в Украине каждый жилой дом – "стратегический объект", ведь только сегодня оккупанты убили по меньшей мере 3 человека, попав ракетой в жилой дом в Кривом Роге.

приспешник Кремля решил отметить, что Россия не наносит массированных ракетных ударов ночью. Как "благородно" со стороны кафиров. Но только мы и днем и ночью, со светом или без, видим, с кем мы воюем. Но заявления о "утренних и дневных обстрелах" звучат низко и жалко. Марков считает, что кто-то будет благодарить оккупантов за то, что дали ночью поспать?

"Это ракеты добра. Их цель – прекращение войны и прекращение оккупации Украины странами НАТО", – подытожил Марков. А мы в свою очередь хотим отметить, что в оккупации сейчас находятся части Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Николаевской областей и Автономная Республика Крым и оккупировала их Россия.

Следует отметить, что в Кремле по-разному оправдывают массированные ракетные удары по энергообъектам, но суть всегда неизменна – Россия пытается шантажировать украинцев, но у врага ничего не получится.