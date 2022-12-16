Відповідну цинічну заяву видав російський політолог та довірена особа диктатора Владіміра Путіна Сєргєй Марков, повідомляє 24 канал. За його словами, у ракетного терору росіян "абсолютно мирні наміри".

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Жалюгідний потік свідомості від Маркова

Сєргєй Марков назвав 9-ту масовану ракету атаку "гуманітарною" і навіть навів 3 "аргументи", то розберемо їх по черзі:

за словами довіреної особи Путіна, головна мета обстрілів української інфраструктури – "припинення обстрілів Донбасу". Навіть не знаємо, як відключення світла вплинуть на те, що Росія обстрілює Донецьк. За словами Маркова, українці нібито мають вимагати від Володимира Зеленського "припинення обстрілів" Донбасу, адже Росія "просто вимушена" завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.

Марков каже, що російські ракети "не б'ють по житлових кварталах України". Тоді, мабуть, в Україні кожен житловий будинок – "стратегічний об'єкт", адже тільки сьогодні окупанти вбили щонайменше 3 людей, влучивши ракетою у житловий будинок в Кривому Розі.

посіпака Кремля вирішив відзначити, що Росія не завдає масованих ракетних ударів уночі. Як "благородно" з боку окупантів. Та тільки от ми і вдень і вночі, з світлом чи без, бачимо, з ким ми воюємо. Та заяви про "ранкові та денні обстріли" звучать низько та жалюгідно. Марков вважає, що хтось буде дякувати окупантам, за те що дали вночі поспати?

"Це ракети добра. Їхня мета – припинення війни та припинення окупації України країнами НАТО", – підсумував Марков. А ми, своєю чергою, хочемо зазначити, що в окупації зараз перебувають частини Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей та Автономна Республіка Крим й окупувала їх Росія.

Варто відзначити, що у Кремлі по-різному виправдовують масовані ракетні удари по енергооб'єктах, але суть завжди незмінна – Росія намагається шантажувати українців, але у ворога нічого не вийде.