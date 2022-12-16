Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко. Ранее он призвал горожан сделать запасы воды на случай длительных проблем с водоснабжением.
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По информации Кличко, электро- и водоснабжение возобновят в Киеве примерно до утра 17 декабря.
Обстрел Киевской области
Глава Киевской военной администрации Алексей Кулеба рассказал, что россияне повредили 9 жилых домов и объект критической инфраструктуры. От обстрелов пострадали 3 человека. Одна из них находится в тяжелом состоянии.
В регионе действуют экстренные отключения электричества. Больницы и критическая инфраструктура функционирует на генераторах, сообщил Кулеба.
Он напомнил, что в Киевской области действуют Пункты несокрушимости. Адреса можно найти по ссылке.
Последствия ракетных обстрелов Киевской области: последние новости
- К концу 16 февраля метро прекратило движение. Однако его можно использовать в качестве укрытия.
- В столице ввели экстренные отключения света.
- Кроме этого, из-за обстрелов обесточенная железная дорога. Поезда, которые шли из Киева и в сторону, опоздали. Однако Укрзализныця не отменила ни один рейс.