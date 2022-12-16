Ракета кафиров летела на Киев, а приземлилась в области. Ее сбил боец ТРО Олег. Парень признается, что сбивать ракеты не учился, но учился хорошо стрелять.
Важно Удар по Киевщине: поврежден объект инфраструктуры и 9 домов, пострадали люди
Пулеметчик сделал невозможное
Командир позиции бойцов рассказал, что защитник среагировал очень быстро. Пулеметчик открыл огонь и повредил ракету, она упала посреди поля.
Видно было, как от нее летели зеленые искры. Потом она начала кружить, когда он в нее попал, и хвостом упала,
– рассказал командир.
По его словам, это было почти невозможно сделать, но у защитника получилось.
Смотрите видео, как боец ТРО сбил ракету:
Кстати, зенитчики Президентской бригады также сбили 2 ракеты, летевшие на Киев. В сети обнародовали фото с обломками.
Массированная ракетная атака: что известно
- Утром 16 декабря россияне совершили 9 массированную ракетную атаку. По украинским городам выпустили 76 ракет, но ПВО удалось сбить 60 из них.
- В Киевской городской военной администрации рассказали, что Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак. Туда летело 40 российских ракет, но воздушные силы ликвидировали 37.
- В результате обстрелов в области пострадали 3 человека, один – в тяжелом состоянии. Кроме того, был поврежден объект критической инфраструктуры и 9 частных домов в разных районах.