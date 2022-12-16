Ракета кафиров летела на Киев, а приземлилась в области. Ее сбил боец ТРО Олег. Парень признается, что сбивать ракеты не учился, но учился хорошо стрелять.

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Пулеметчик сделал невозможное

Командир позиции бойцов рассказал, что защитник среагировал очень быстро. Пулеметчик открыл огонь и повредил ракету, она упала посреди поля.

Видно было, как от нее летели зеленые искры. Потом она начала кружить, когда он в нее попал, и хвостом упала,

– рассказал командир.

По его словам, это было почти невозможно сделать, но у защитника получилось.

Смотрите видео, как боец ТРО сбил ракету:

Кстати, зенитчики Президентской бригады также сбили 2 ракеты, летевшие на Киев. В сети обнародовали фото с обломками.

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