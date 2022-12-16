Об этом написал глава Киевской военной администрации Алексей Кулеба. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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"В результате массированной атаки поврежден объект критической инфраструктуры и 9 частных домов в разных районах области. К сожалению, есть трое пострадавших, один человек в тяжелом состоянии", – сказал Кулеба.

Проблемы с электроэнергией

Руководитель администрации сообщил, что на местах попадания вражеских ракет работают экстренные службы и представители органов местного самоуправления. Они оценивают последствия обстрелов, чтобы как можно быстрее начать ремонтировать объекты.

В регионе действуют экстренные отключения электричества. Больницы и критическая инфраструктура функционирует на генераторах, сказал Кулеба.

Восстанавливают подачу воды и тепла

Из-за обстрела в некоторых общинах Киевщины проблемы со связью, водоснабжением и теплом. Кулеба заверил, что коммунальные службы и энергетики работают в усиленном режиме. Прежде всего, попытаются возобновить поставки воды и тепла.

"На Киевщине круглосуточно функционируют более 400 Пунктов несокрушимости. У них есть электричество, тепло, интернет, чай, кофе, аптечка", – добавил Кулеба.

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