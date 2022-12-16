Про це написав голова Київської військової адміністрації Олексій Кулеба. Він зазначив, що усім постраждалим надають медичну допомогу.
До теми Після російської атаки у Києві проблеми зі світлом, водою та теплом
"Внаслідок масованої атаки пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків у різних районах області. На жаль, є троє постраждалих, одна людина у важкому стані", – сказав Кулеба.
Проблеми з електроенергією
Керівник адміністрації повідомив, що на місцях влучань ворожих ракет працюють екстрені служби та представники органів місцевого самоврядування. Вони оцінюють наслідки обстрілів, щоб якнайшвидше почати ремонтувати об'єкти.
У регіоні діють екстрені вимкнення електрики. Лікарні та критична інфраструктура функціонує на генераторах, – сказав Кулеба.
Відновлюють подачу води та тепла
Через обстріл у деяких громадах Київщини проблеми зі зв'язком, водопостачанням та теплом. Кулеба запевнив, що комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі. Насамперед намагатимуться відновити постачання води та тепла.
"На Київщині цілодобово функціонують більше ніж 400 Пунктів незламності. У них є електрика, тепло, інтернет, чай, кава, аптечка", – додав Кулеба.
Як спрацювала ППО
- У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що сьогодні Київ витримав одну з найбільших ракетних атак з 24 лютого.
- На Київщині зафіксували приблизно 40 російських ракет. Повітряні сили ліквідували 37.
- Вибухи лунали у Деснянському, Голосіївському та Дніпровському районах столиці.