Про це написав голова Київської військової адміністрації Олексій Кулеба. Він зазначив, що усім постраждалим надають медичну допомогу.

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"Внаслідок масованої атаки пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків у різних районах області. На жаль, є троє постраждалих, одна людина у важкому стані", – сказав Кулеба.

Проблеми з електроенергією

Керівник адміністрації повідомив, що на місцях влучань ворожих ракет працюють екстрені служби та представники органів місцевого самоврядування. Вони оцінюють наслідки обстрілів, щоб якнайшвидше почати ремонтувати об'єкти.

У регіоні діють екстрені вимкнення електрики. Лікарні та критична інфраструктура функціонує на генераторах, – сказав Кулеба.

Відновлюють подачу води та тепла

Через обстріл у деяких громадах Київщини проблеми зі зв'язком, водопостачанням та теплом. Кулеба запевнив, що комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі. Насамперед намагатимуться відновити постачання води та тепла.

"На Київщині цілодобово функціонують більше ніж 400 Пунктів незламності. У них є електрика, тепло, інтернет, чай, кава, аптечка", – додав Кулеба.

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